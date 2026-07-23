Представниці молодіжного   Червоного Хреста  Данії знайомляться з роботою колег з УЧХ

Представниці молодіжного руху Червоного Хреста Данії знайомляться з діяльністю колег з Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"До України з робочим візитом прибули представниці молодіжного руху Данії — Фатіма Муркас та Крістіне Раункіяєр. Протягом двох тижнів вони знайомитимуться з діяльністю молодіжного напряму Українського Червоного Хреста, зустрічатимуться з волонтерами й волонтерками та обговорюватимуть подальший розвиток партнерства між нашими організаціями", - повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Перший день візиту розпочався у Львові. Представниці молодіжного Червоного Хреста Данії зустрілися з командою сектору розвитку молоді Українського Червоного Хреста та представниками Львівської обласної організації УЧХ.

На зустрічі було презентовано екосистему молодіжного напряму УЧХ. Учасники зустрічі обговорили ключові досягнення, виклики та стратегічні пріоритети, поділилися успішними практиками й окреслили нові можливості для розвитку співпраці. Особливу увагу приділили ролі молоді у відновленні України, психосоціальній підтримці молодих людей та розвитку спільних міжнародних ініціатив.

Представниці Молодіжного Червоного Хреста Данії наголосили, що прагнуть якомога більше поспілкуватися з українською молоддю, адже її досвід, стійкість і готовність брати відповідальність є важливим прикладом для міжнародної гуманітарної спільноти.

Муркас є членкинею консультативного органу Данії "Партнерство заради глобального розвитку" (Partnership for Global Development). Вона консультує міністра закордонних справ Данії з питань міжнародної допомоги та представляє інтереси молоді на міжнародному рівні через партнерства молодіжного Червоного Хреста Данії.

Раункіяєр багато років співпрацює з Українським та Данським Червоними Хрестами, підтримуючи розвиток молодіжного лідерства, соціальної згуртованості та відновлення громад.

"Попереду — два тижні спільної роботи, знайомства з молодіжними ініціативами Українського Червоного Хреста, обміну досвідом і зміцнення партнерства, яке відкриває нові можливості для розвитку молоді та підтримки громад України", - зазначили в УЧХ.