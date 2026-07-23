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Farmak став стратегічним інвестором українського healthtech-стартапу Tayra AI

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Фармацевтична компанія Farmak стала стратегічним інвестором українського healthtech-стартапу Tayra AI, який розробляє AI-рішення для автоматизації роботи медичних закладів.

Як повідомляє "Фармак" у пресрелізі, Tayra AI успішно закрила pre-seed інвестиційний раунд, до якого долучилася Farmak та кілька ангельських інвесторів із числа менеджменту компанії.

Компанії не розкривають суму інвестицій.

"Залучені інвестиції будуть спрямовані на розвиток продукту, розширення команди та міжнародне масштабування", – повідомляє "Фармак".

Tayra надає послуги медичного асистента зі штучним інтелектом як корпоративним клієнтам (інтеграція у медичні інформаційні системи та налаштування клініки), так і безпосередньо лікарям через свій вебсайт, з оплатою за кількістю хвилин використання.

Наразі Tayra AI створює цифрового AI-асистента для медичних закладів, який бере на себе значну частину роботи з медичною документацією. Під час консультації система аналізує розмову лікаря з пацієнтом і допомагає автоматично формувати необхідні медичні записи, скорочуючи час на паперову роботу.

Надалі Tayra AI планує створити повноцінну AI-платформу для медичних інформаційних систем, яка підтримуватиме весь цикл взаємодії лікаря з пацієнтом.

Farmak – глобальна фармацевтична компанія, заснована в Україні у 1925 році. За підсумками 2025 року фармкомпанія "Фармак" залишалася лідером роздрібних продажів в 2025 році серед вітчизняних компаній з обсягом продажів майже 10,978 млрд грн. Обсяг експорту в 2025 році сягнув 26% загальних продажів Farmak. Компанія експортує лікарські засоби до понад 60 країн світу.

#стартап #farmak #tayra_ai
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