Дитячі лікарні по всій Україні до кінця року отримають 1400 розкладних ліжок для перебування батьків із дітьми

Благодійна організація “Дім Рональда МакДональда Україна” передасть до кінця поточного року 1400 розкладних ліжок до 46 дитячих лікарень по всій Україні на загальну суму понад 20 млн грн для створення умов перебування батьків поруч із госпіталізованими дітьми безпосередньо в палатах.

Як повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у благодійній організації, процес передачі обладнання вже триває: ліжка отримали медичні заклади Львівської, Київської, Рівненської, Житомирської, Вінницької, Волинської та Тернопільської областей.

Зокрема, 195 розкладних ліжок загальною вартістю 2,69 млн грн вже передано Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит”, яка щороку приймає близько 70 тис. дітей з усіх регіонів країни та виконує понад 12 тис. операцій.

Нові ліжка розроблені спеціально для використання в медичних закладах, виготовлені з зносостійких матеріалів, легко розкладаються та зручні в догляді. Разом із ліжками лікарні отримують комплекти постільної білизни, ковдри та подушки.

“Мати, яка готова стояти біля дитини цілодобово, насправді через тиждень вже знасилена, що зовсім не допомагає дитині. Комфортне перебування родини в лікарні дозволяє якнайкраще піклуватися про пацієнта. А це, в свою чергу, велика допомога нашим лікарям у виконанні професійних обов’язків”, - наводяться в релізі слова гендиректора НДСЛ “Охматдит” Олександра Уріна.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки РО “Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні” в межах розвитку сімейно орієнтованої медицини.

Благодійна організація “Дім Рональда Макдональда Україна” - благодійна неприбуткова організація, що створює та підтримує програми для поліпшення здоров'я та добробуту дітей і їхніх родин. Глобальна мережа представлена у 62 країнах і регіонах і існує з 1974 року.

У НДСЛ “Охматдит” також функціонує Сімейна кімната організації та заплановано будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда на 50 окремих спальних кімнат для родин, чиї діти проходять тривале лікування.