Кількість жертв лихоманки Ебола в ДР Конго наближається до тисячі

Кількість пацієнтів, які померли в Демократичній Республіці Конго (ДРК) внаслідок зараження вірусом Ебола, майже досягла тисячі.

Згідно з даними Національного інституту громадського здоров’я ДРК, які наводить у середу агентство ЕФЕ, на сьогодні смерть від зараження Еболою підтверджено у 999 хворих. Загалом наразі зареєстровано 2473 випадки зараження (включно з летальними). Таким чином, рівень смертності серед хворих становить 40,4%.

Госпіталізовано 737 пацієнтів, 482 особи одужали.

Спалах лихоманки Ебола охопив п’ять провінцій ДРК: Ітурі (звідки почалося її поширення), Північне та Південне Ківу, Верхнє Уеле та Чопо.

У сусідній Уганді, на яку раніше перекинулася епідемія, минулого тижня виписали останнього пацієнта, який одужав від цього захворювання. Загалом у цій країні було зареєстровано 20 підтверджених випадків, двоє пацієнтів померли.

Спалах епідемії Еболи було офіційно оголошено 15 травня в конголезькій провінції Ітурі, що межує з Угандою та Південним Суданом. Потім вона поширилася на інші конголезькі провінції, а також на Уганду.