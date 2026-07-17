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Іноземці та особи без громадянства зможуть реєструватися в електронній системі охорони здоров'я

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Іноземці та особи без громадянства зможуть реєструватися в електронній системі охорони здоров'я

Іноземці та особи без громадянства зможуть реєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) за документами іноземного зразка.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, відповідні зміни до порядку функціонування ЕСОЗ ухвалені урядом.

МОЗ зазначає, що це рішення дозволить коректно ідентифікувати таких пацієнтів у системі, забезпечити безперервність ведення їхньої електронної медичної документації та підвищити якість медичного супроводу, а також забезпечить можливість коректного обліку медичних послуг, наданих таким особам.

#моз #есоз #іноземці
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