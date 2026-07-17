У Вінницькій області зафіксовано найнижче в Україні завантаження на КТ

У Вінницькій області, де в комунальних медзакладах встановлено 22 комп’ютерні томографи, зафіксовано найнижче в Україні завантаження на комунальні КТ: погашено лише 35% електронних направлень.

Як повідомляє НСЗУ у Телеграмі, така ситуація обговорювалася під час робочої онлайн-зустрічі із керівниками закладів охорони здоров’я, їх засновниками та департаментом охорони здоров’я регіону.

"Вінницька область має найбільшу кількість приватних КТ, розташованих на території комунальних лікарень, водночас саме тут зафіксовано найнижче навантаження на комп’ютерні томографи в Україні. Різниця між закладами сягає майже десятків разів: якщо в окремих лікарнях виконують до 13 досліджень на добу, то в інших – лише одне дослідження за день або навіть одне дослідження за дві доби", – повідомляє НСЗУ.

При цьому, за даними Нацслужби, 24% усіх КТ-досліджень в області виконує один онкологічний центр, а 50% – лише п’ять із 22 закладів.

НСЗУ зазначає, що перед початком регіональних зустрічей НСЗУ зверталася до керівників закладів із проханням перевірити виконання умов договорів, оновити контактні телефони, вебсайти та забезпечити можливість запису на КТ відповідно до вимог Програми медичних гарантій. Після цього заклади самостійно надали НСЗУ інформацію про канали запису.

Спільно з пацієнтськими організаціями НСЗУ провела контрольні телефонні звернення до всіх закладів за номерами, які вони самі визначили як контакти для пацієнтів.

"Результати цього моніторингу виявили системні проблеми. Лише 40% закладів мають окремий телефон або сервіс запису саме на КТ. Половина здійснює запис через загальну реєстратуру, а окремі заклади повідомили, що обстеження можливе лише через "живу чергу". До 40% закладів за телефонами, які заклади самі надали НСЗУ, записатися на КТ взагалі не вдалося. Це є прямим порушенням умов договорів із НСЗУ", – констатує служба.

Як повідомлялося, НСЗУ від початку 2025 року отримала 72 звернення від пацієнтів щодо отримання послуг КТ, в тому числі 14 – щодо вимагання коштів за безоплатні послуги в межах Програми медгарантій (ПМГ).

Наразі в Україні працює 749 комп’ютерних томографів, з яких 496 – у закладах, що надають медичну допомогу за ПМГ. Із них 396 апаратів працюють у комунальних закладах охорони здоров’я.