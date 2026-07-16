Ляшко залишається міністром охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров’я України продовжить очолювати Віктор Ляшко.
Таке рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні в четвер.
Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я висунув прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Міністерство охорони здоров’я України продовжить очолювати Віктор Ляшко.
Таке рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні в четвер.
Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я висунув прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Де…
Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…
Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення заробітної платні для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій, п…
Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації повідомляє про кратне збільшення кількості госпіталізацій через Covid-19 в українськ…
Кабінет міністрів України запровадив одноразову виплату в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільс…
Обшуки в офісах трьох великих виробників ліків України проводяться напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки з 1 березня правоохоронці вилуч…