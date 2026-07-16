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Медицина

Ляшко залишається міністром охорони здоров'я

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Ляшко залишається міністром охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров’я України продовжить очолювати Віктор Ляшко.

Таке рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні в четвер.

Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я висунув прем’єр-міністр Сергій Корецький.

#охорона_здоровя #міністр #ляшко
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