Нацполіція розслідує 120 кримінальних проваджень про порушення медзакладами умов контактування за ПМГ

Національна поліція розслідує 120 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушенням медичними закладами умов контактування за програмою медичних гарантій, повідомив керівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Радецький.

"Сьогодні нами розслідується понад 210 кримінальних проваджень, з них 120 у медичній сфері, саме пов'язаних з порушенням надання послуг медичними закладами згідно до умов укладених договорів з НСЗУ. Під час розслідування саме таких проваджень ми постійно встановлюємо випадки створення умов для примушування оплати пацієнтам медичних послуг, які вже фактично оплачені державою", – сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування у середу, презентуючи законопроєкт про внесення змін до статті 184 Кримінального кодексу України щодо права на безоплатну медичну допомогу (законопроект №15298).

Радецький зазначив, що упродовж 2025 року було повідомлено про підозру у цих злочинах 55 особам, 30 з них у складі організованих злочинних угрупувань. Обвинувальні акти стосовно 29 вже направлені до суду.

Крім того, за перше півріччя 2026 року було повідомлено про підозру 39 особам, в тому числі п'яти з них у складі ОЗГ.

"Практика свідчить, що у закладах охорони здоров'я створюються умови, за яких пацієнтів змушують сплачувати кошти під виглядом благодійних внесків, пожертв, інших платежів. До пацієнтів доводиться недостовірна інформація щодо відсутності договору з НСЗУ або непокриття державою повного обсягу медичних послуг, приховується наявність безоплатних лікарських засобів та медичних виробів. Створюються штучні черги для пацієнтів з направленням, а також здійснюється направлення до пов'язаних суб'єктів господарювання для придбання за власний рахунок медичних виробів, послуг КТ та МРТ", – сказав він.

Радецький нагадав, що "в таких схемах нерідко беруть участь адміністрації закладів охорони здоров'я, лікарі, постачальники медичних виробів та інші зацікавлені особи, що свідчать саме про системний характер та організований системний характер".

Він зазначив, що чинне законодавство обмежує можливість проводити ефективне документування випадків незаконної вимоги коштів, оскільки КПК чітко передбачено, що проведення негласних слідчих дій проводиться лише за тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Тому правоохоронці напрацьовали пропозиції щодо вдосконалення 184-ї статті КПК, розширивши статтю незаконною вимогою будь-яких платежів, у тому числі під виглядом благодійних внесків чи пожертв, та встановивши відповідальність не лише за незаконну вимогу коштів, а й за відмову від надання гарантованої медичної послуги через несплату.

Радецький повідомив, що законопроєкт також передбачає підвищення штрафу за такі дії зі 100 неоподаткованих мінімумів, що складає на сьогодні 1700 грн, до 2000 неоподаткованих мінімумів, що складатиме 34 тис. грн або пробаційним наглядом на строк від трьох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.

За такі самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли матеріальну шкоду у великих розмірах, або спричинили істотну шкоду здоров'ю потерпілого, передбачено позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо такі дії заподіяли матеріальну шкоду у особливо великих розмірах, або спричинили смерть чи тяжкі наслідки, законопроєкт передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років.