Представники Канадського та Чеського Червоного Хреста ознайомилися з реалізацією спільних проєктів з УЧХ на Полтавщині

Представники Канадського та Чеського Червоного Хреста ознайомилися з реалізацією спільних гуманітарних проєктів з Українським Червоним Хрестом (УЧХ) на Полтавщині.

"Делегація Канадського та Чеського Червоного Хреста здійснила робочий візит до Полтавської обласної організації Українського Червоного Хреста, щоб ознайомитися з реалізацією спільних гуманітарних проєктів та результатами багаторічної співпраці", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Закордонні партнери оглянули укриття, відремонтовані Українським Червоним Хрестом, які стали безпечнішими для населення під час повітряних тривог. Вони також ознайомилися з об'єктами, де ремонтні роботи ще тривають або заплановані.

Окрему увагу делегація приділила діяльності УЧХ з реагування на надзвичайні ситуації. Представники партнерських національних товариств побували на локаціях, де команда загону швидкого реагування УЧХ працювала після російських обстрілів. Вони ознайомилися з діяльністю волонтерів та співробітників, які надають першу домедичну і психологічну допомогу постраждалим, а також забезпечують людей матеріалами для тимчасового ремонту житла, пошкодженого внаслідок ворожих повітряних атак.

Гості також поспілкувалися з людьми, які отримують регулярну підтримку Українського Червоного Хреста за напрямом "Догляд вдома", та соціальними помічниками, які щодня допомагають найбільш вразливим категоріям населення.

Під час візиту представники Чеського Червоного Хреста передали УЧХ два автомобілі Ford Custom для посилення спроможності реагування на надзвичайні ситуації, а також гуманітарну допомогу – 300 аптечок для надання першої допомоги постраждалим від травм і обладнання для гусеничного транспортного засобу.

"Співпраця з Канадським та Чеським Червоним Хрестом залишається важливою складовою розвитку гуманітарних програм Українського Червоного Хреста, зокрема на Полтавщині. Завдяки підтримці партнерів вдається розвивати напрями реагування на надзвичайні ситуації, відновлювати важливу інфраструктуру та забезпечувати комплексною допомогою людей, які її найбільше потребують", – зазначили в УЧХ.