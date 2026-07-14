Низка галузевих фармасоціацій зареєструвала асоціацію верифікації лікарських засобів

П’ять асоціацій фармацевтичної зареєстрували асоціацію "Національна організація з верифікації лікарських засобів" (НОВЛЗ).

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті, головною метою створення НОВЛЗ є запобігання та протидія обігу фальсифікованих лікарських засобів в Україні у співпраці з європейськими колегами та Європейською організацією з верифікації лікарських засобів.

Засновниками НОВЛЗ виступили громадська організація "Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України" (ГО "ООРММПУ), Асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ), громадська організація "Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників", громадська спілка "Асоціація виробників інноваційних ліків" та громадська організація "Асоціація індійських фармацевтичних виробників" (IPMA).

"Верифікація лікарських засобів з 2Д-кодуванням стала основним рішенням для багатьох розвинених країн світу для того, щоб виявити фальсифіковані лікарські засоби, які вже наявні на ринку, та запобігти цьому надалі. Тож створення Національної організації наближає нас до запровадження такої системи в нашій країні, що також є частиною імплементації в Україні стандартів ЄС", - наголошує заступниця Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.