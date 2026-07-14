Апеляційний суд США дозволив подавати позови проти виробника препарату Tylenol у справі щодо ризику розвитку аутизму

Федеральний апеляційний суд у США відновив розгляд позовів проти американської компанії Kenvue Inc., пов'язаних із ймовірними наслідками прийому її безрецептурного знеболювального препарату Tylenol.

У 2023 році федеральний суддя в Манхеттені заборонив передачу до суду близько 500 позовів проти Kenvue, яка відокремилася від Johnson & Johnson у 2022 році. У позовах стверджувалося, що компанія приховувала ймовірний ризик того, що Tylenol може викликати аутизм у дітей, матері яких приймали його під час вагітності.

Питання щодо правомірності таких звинувачень раніше викликало гострі суперечки в медичній спільноті.

Колегія з трьох суддів апеляційного суду в Нью-Йорку в понеділок скасувала рішення суду першої інстанції. На її думку, суд помилково дійшов висновку, що позивачі спиралися на недостовірні наукові дані, намагаючись довести, що прийом Tylenol підвищує ризик порушень розвитку у дітей.

Апеляційний суд направив справу на подальший розгляд.

Таке рішення потенційно створює для Kenvue загрозу тисяч нових позовів, врегулювання яких може обійтися компанії в мільярди доларів, пише агентство Bloomberg.