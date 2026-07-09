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Понад 74 тисячі громадян отримали знання щодо профілактики захворювань від УЧХ у 2026

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Понад 74 тисячі громадян отримали знання щодо профілактики захворювань від УЧХ у 2026
Фото: Червоний Хрест України

Понад 74 тисячі громадян отримали знання щодо зміцнення здоров’я та профілактики захворювань від Українського Червоного Хреста (УЧХ) у першому півріччі 2026 року.

“Український Червоний Хрест продовжує активну реалізацію напрямку «Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань», інформуючи різні категорії населення щодо правильного харчування, профілактики поширених неінфекційних (серцево-судинні хвороби, цукровий діабет) та інфекційних захворювань (туберкульоз, гепатити, COVID-19 тощо), відмова від шкідливих звичок”, - повідомив УЧХ у четвер.

За шість місяців 2026 року консультанти УЧХ провели  61 359 заходів з профілактики захворювань  та  2 139 мотиваційних інтерв’ю для тих, хто прагне свідомо змінити свій стиль життя та позбутися шкідливих звичок. 200 волонтерів і консультантів проводять інформаційні та практичні сесії, мотиваційні інтерв’ю, а також донорські ініціативи. Інформування проводиться для учасників різного віку, щоб максимально охопити все населення країни. Зокрема, серед отримувачів послуг 7 305 людей, які вимушено залишили свої домівки через війну та майже 2 499 людей з інвалідністю.

Наразі УЧХ впроваджує таку діяльність в Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Херсонській, Запорізькій, Закарпатській, Львівській, Харківській, Тернопільській, Полтавській та Чернігівській областях. Напрям підтримують такі партнери, як Червоний Хрест Норвегії, Німеччини, Данії, Канади, Австрії та Франції, а також Міжнародний комітет Червоного Хреста.

 

#навчання #тчху
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