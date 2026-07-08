В медзакладах України зареєстровані більше 700 апаратів КТ – МОЗ

В медичних закладах України наразі зареєстровані 749 апаратів КТ, в тому числі 496 використовуються у закладах, які надають безоплатну медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій (ПМГ).

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дані НСЗУ, з них 396 апаратів КТ працюють в комунальних медзакладах, ще 58 КТ-апаратів задіяні у приватних закладах, 42 - у державних.

За інформацією НСЗУ, найбільше КТ-апаратів, які використовуються для надання допомоги за ПМГ з розрахунку на 1 млн задекларованого населення, зафіксовано у Дніпропетровській області (38 апаратів), у Вінницькій та Чернігівській областях по 24 апарати на 1 млн населення.

При цьому найбільше навантаження на КТ-апарати зафіксовано в Сумській та Хмельницькій областях, де проводять в середньому по вісім досліджень на день. досліджень. По сім досліджень на день на один апарат проводять у Полтавській, Чернівецькій, Запорізькій, Тернопільській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Найнижче навантаження зафіксовано у Кіровоградській та Вінницькій областях — у середньому по чотири дослідження на день на один апарат.

Понад 93% надавачів послуги забезпечують роботу апаратів щонайменше п’ять днів на тиждень.

МОЗ зазначає, що "окреме занепокоєння викликають випадки, коли в окремих регіонах низьке навантаження на КТ-апарати, що працюють у межах ПМГ, поєднується з наявністю приватних КТ-апаратів безпосередньо на території медзакладів або поруч із ними".

"Аналіз даних ЕСОЗ показує загальну тенденцію: що більше приватних КТ-апаратів працює в комунальному закладі або поруч із ним, то меншою є кількість погашених направлень на безоплатні дослідження. Це може означати, що пацієнтів скеровують на приватні КТ, маніпулюючи нібито великими чергами на безоплатне обстеження. При цьому людина, перебуваючи в комунальній лікарні, не завжди може розуміти, послугами якого КТ користується", - зазначає МОЗ.

Відомство нагадує, що з 2020 року по червень 2026 року до медзакладів поставлено 348 одиниць сучасного діагностичного та лікувального обладнання на загальну суму понад 7,27 млрд грн.