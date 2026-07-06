Петиція із закликом не закривати Центр сімейної медицини на Позняках в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не закривати Центр сімейної медицини (амбулаторії загальної практики – сімейноїмедицини КНП "ЦПМСД №2") на вул. Срібнокільській в столиці не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 6 травня і станом на 5 липня вона набрала лише 3,1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

На початку травня мешканці Дніпровського району Києва зареєстрували петицію, в якій просили не закривати Центр сімейної медицини на вул. Срібнокільській.

Також автори петиції просили забезпечити подальше функціонування амбулаторії та доступ мешканців до медичних послуг.

Крім того, був заклик провести відкриті громадські обговорення щодо будь-яких змін у використанні приміщення.