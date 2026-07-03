Під час ракетної атаки в ніч на 2 липня пошкоджені два корпуси клініки "Оберіг"

Під час ракетної атаки в ніч на четвер пошкоджені обидва корпуси клініки "Оберіг".

Як повідомила клініка у Facebook, в обох корпусах пошкоджені вікна та скління.

"У корпусі "Г" зруйнована вхідна група, пошкоджено фасад і внутрішні стіни верхніх поверхів. Уламки касетних боєприпасів буквально наскрізь прошивали стіни. Уламки перебили газову трубу на фасаді. Завдяки миттєвій реакції наших інженерів подачу газу було одразу перекрито – жахливих наслідків вдалося уникнути", – повідомила клініка.

В клініці зазначили, що під час атаки всі пацієнти перебували в надійному укритті на мінус третьому поверсі. Постраждалих серед пацієнтів та персоналу немає.

Наразі клініка працює за звичайним графіком.