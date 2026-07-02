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Евакуйована з Маріуполя в Київ лікарня інтенсивного лікування зазнала пошкоджень через нічний обстріл

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Евакуйована з Маріуполя в Київ лікарня інтенсивного лікування зазнала пошкоджень через нічний обстріл
Фото: Донецька ОВА

Будівля Донецької обласної лікарні інтенсивного лікування, евакуйована з міста Маріуполь, зазнала пошкоджень під час масованої атаки на Київ в ніч проти 2 липня, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Внаслідок нічних обстрілів Києва пошкоджено Обласну лікарню інтенсивного лікування, евакуйовану з Маріуполя", – написав Філашкін у Телеграмі у четвер.

За його словами, в операційній – незначні пошкодження. "Обладнання ще перевірятимуть фахівці. Приміщення вже частково привели до ладу, далі складатимемо акт і визначатимемо обсяг робіт", – додав керівник обладміністрації.

"Найбільших руйнувань зазнала поліклініка – там пошкодження значні", – повідомив Філашкін.

#київ #лікарня #атака_рф #евакуйовано #маріуполь
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