В Україні найпопулярнішою добавкою є вітамін "D", в Європі частіше замовляють магній – Liki24.com

В Україні найчастіше замовляють вітамін "D", натомість в Європі частіше замовляють магній, попит на вітаміни та добавки в Україні не типовий для Європи.

Такі дані наводить у пресрелізі міжнародна онлайн-платформа товарів для здоров'я та краси Liki24.com.

За даними аналітиків платформи, частка вітаміна "D "серед замовлень в Україні складає 26% усіх замовлень вітамінів і добавок, що є найвищим показником серед усіх країн присутності сервісу.

В той же час, в Австрії частка вітаміну "D" становить 17,9%, а середній показник по Європі – 15,3%.

"У більшості країн Європи найпопулярнішою добавкою є магній. У Німеччині його частка становить 29% усіх замовлень вітамінів і добавок, в Австрії – майже 29%, у Польщі – 28%. Україна залишається однією з небагатьох країн, де лідером досі є вітамін D, але магній вже займає друге місце за популярністю. Якщо у 2020 році його частка становила близько 10% усіх замовлень вітамінів і добавок, то у 2026 році – понад 21%", – констатували аналітики Liki24.com.

Крім того, на платформі зазначили, що в Україні з 2019 року майже удвічі зріс попит на залізо. Зокрема, у 2019 році його частка становила 4,5% усіх замовлень вітамінів і добавок, а у 2026 році – вже 11%. При цьому в Німеччині, Австрії та Бельгії цей показник становить 4-5%.

Водночас популярність вітаміну "С" після піку під час пандемії COVID-19 суттєво знизилася і наразі складає 5,6%, в той час, як в 2020 році він формував 18% усіх замовлень вітамінів і добавок. У Великій Британії, Австрії та Франції частка вітаміну "С" наразі становить близько 13%.

Крім того, аналітики платформи зазначили, що в Україні частка "Омега-3" становить 9,6% усіх замовлень вітамінів і добавок, в той час, як у Польщі цей показник становить 21%, у Румунії – 20%, у Нідерландах – 19%.

Загалом вітамін "D", магній та залізо забезпечили 58% усіх замовлень вітамінів і харчових добавок українців у 2026 році.

"Якщо подивитися на структуру замовлень, Україна виглядає доволі нетипово для Європи. У більшості країн немає настільки явних лідерів. В Україні ж вітамін "D", магній та залізо поступово перетворилися на три категорії, навколо яких концентрується більшість попиту", – каже засновник Liki24.com Антон Авринський.

Liki24.com – онлайн-сервіс для замовлення товарів для здоров'я і краси, що налічує понад 90 000 одиниць товарів і представлений у низці країн Європи.