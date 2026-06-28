Інтерфакс-Україна
Медицина
15:11 28.06.2026

Фармпідприємство "Дарниця" зазнало пошкоджень через ворожу атаку вночі, постраждалих немає – компанія

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Фармпідприємство "Дарниця" зазнало пошкоджень через ворожу атаку вночі, постраждалих немає – компанія

Виробничі потужності фармацевтичної компанії "Дарниця" у ніч проти неділі зазнали пошкоджень під час атаки окупантів на Київ у ніч проти неділі, 28 червня, повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій.

"Про завод Дарницю та ворогів. З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", – написала Загорій у Фейсбуці у неділю.

За її словами, загиблих або травмованих серед працівників підприємства немає, а сам завод продовжує свою роботу.

Теги: #київ #дарниця #атаки_рф

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