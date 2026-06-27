Інтерфакс-Україна
Медицина
10:00 27.06.2026

УЧХ і Superhumans об'єднали зусилля для створення госпіталю воєнної травми

1 хв читати
УЧХ і Superhumans об'єднали зусилля для створення госпіталю воєнної травми
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Всеукраїнський центр воєнної травми Superhumans підписали меморандум про створення першого в Україні госпіталю воєнної травми.

"Документ передбачає об'єднання зусиль сторін для створення Національного госпіталю воєнної травми – першого в Україні та Європі багатопрофільного центру комплексного лікування, реабілітації та вивчення воєнної травми", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Співпраця охоплюватиме реалізацію спільних гуманітарних і просвітницьких проєктів, підтримку людей, які постраждали внаслідок війни, а також розвиток сучасної системи реабілітації, протезування, реконструктивної хірургії, психологічної допомоги та соціальної реінтеграції.

Ініціатива реалізовуватиметься у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України.

Меморандум підписано на міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) у Ґданську.

Superhumans – всеукраїнський сучасний центр воєнної травми, що з 2022 року спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни дорослих та дітей.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02ZTvC32AW4nbjrMq3RiUvLhDK14Sa753yWf6zbq8umTFUVbidf5ei8bA6TDxNGwKpl

Теги: #руднєва #доценко #superhumans #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 26.06.2026
УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

10:24 26.06.2026
УЧХ бере участь у конференції з питань відновлення України

УЧХ бере участь у конференції з питань відновлення України

18:35 25.06.2026
УЧХ наголошує на необхідності дотримання норм МГП

УЧХ наголошує на необхідності дотримання норм МГП

16:18 25.06.2026
УЧХ і ДСНС розвивають систему добровільної пожежної охорони в громадах

УЧХ і ДСНС розвивають систему добровільної пожежної охорони в громадах

12:16 24.06.2026
УЧХ провів освітні вебінари для жінок-підприємиць

УЧХ провів освітні вебінари для жінок-підприємиць

11:32 23.06.2026
УЧХ поділився досвідом реагування під час війни з керівниками національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

УЧХ поділився досвідом реагування під час війни з керівниками національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

16:39 22.06.2026
Делегація уряду США та представники УЧХ побували на місці, яке постраждало від російської повітряної атаки у Києві

Делегація уряду США та представники УЧХ побували на місці, яке постраждало від російської повітряної атаки у Києві

11:49 21.06.2026
УЧХ взяв участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Харкову

УЧХ взяв участь у пошуково-рятувальних роботах після російського авіаудару по Харкову

14:30 19.06.2026
УЧХ допомагав постраждалим у Харкові після російської атаки КАБами

УЧХ допомагав постраждалим у Харкові після російської атаки КАБами

21:00 18.06.2026
УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

УЧХ передав обладнання добровільним пожежним командам Київщини

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Голландська Invest International інвестує в розвиток клініки протезування на базі Київської обласної клінічної лікарні

Жодна медична система не була б готова до такої кількості заподіяних війною викликів – представник Мінветеранів

Відбудова системи охорони здоров'я є стратегічною інвестицією – Карчевич на URC 2026

Швеція та ВООЗ з червня 2026р до 2029р нададуть $26 млн на підтримку системи охорони здоров’я України

"Добробут" розпочав набір пацієнтів для клінічного дослідження лікування розсіяного склерозу

Паліативної допомоги потребують близько 40 тис. київських родин

"АЗС не входять в систему фармконтролю, там важко проконтролювати відсутність фальсифікату – думка

Мережа "Аптека 9-1-1" передала 100 аптечок для 100 родин, які виховують дітей без батьківського піклування

Biopharma планує запуск заводу у Румунії наприкінці 2027р

Biopharma інвестує в освітній напрямок $2 млн щорічно - Єфіменко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА