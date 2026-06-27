УЧХ і Superhumans об'єднали зусилля для створення госпіталю воєнної травми

Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Всеукраїнський центр воєнної травми Superhumans підписали меморандум про створення першого в Україні госпіталю воєнної травми.

"Документ передбачає об'єднання зусиль сторін для створення Національного госпіталю воєнної травми – першого в Україні та Європі багатопрофільного центру комплексного лікування, реабілітації та вивчення воєнної травми", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Співпраця охоплюватиме реалізацію спільних гуманітарних і просвітницьких проєктів, підтримку людей, які постраждали внаслідок війни, а також розвиток сучасної системи реабілітації, протезування, реконструктивної хірургії, психологічної допомоги та соціальної реінтеграції.

Ініціатива реалізовуватиметься у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України.

Меморандум підписано на міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) у Ґданську.

Superhumans – всеукраїнський сучасний центр воєнної травми, що з 2022 року спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни дорослих та дітей.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02ZTvC32AW4nbjrMq3RiUvLhDK14Sa753yWf6zbq8umTFUVbidf5ei8bA6TDxNGwKpl