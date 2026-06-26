Інтерфакс-Україна
Медицина
18:52 26.06.2026

Голландська Invest International інвестує в розвиток клініки протезування на базі Київської обласної клінічної лікарні

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Голландська Invest International інвестує в розвиток клініки протезування на базі Київської обласної клінічної лікарні
Фото: https://bazaznan.protezhub.com/

Нідерландська державна фінансово-інвестиційна установа Invest International інвестує в розвиток клініки протезування на базі Київської обласної клінічної лікарні.

Як повідомила установа на своїй сторінці в Linkendin, відповідний лист про наміри Invest International підписала с Міністерством охорони здоров’я України, Департаментом економіки Київської облдержадміністрації та компанією Philips під час Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську.

Стурктура не уточнює деталей проєкту.

"Ця ініціатива розширить можливості України в галузі реабілітації та травматології, що є критично важливим для відновлення країни. Незважаючи на війну, що триває, інвестиції та бізнес в Україні продовжуються", – зазначили в установі.

Invest International підкреслює, що голландські компанії активно сприяють Україні у відбудові за підтримки уряду Нідерландів.

"Там, де комерційні фінансисти часто не можуть втрутитися, Invest International відіграє каталітичну роль, даючи можливість підприємствам працювати, інвестувати та реалізовувати проєкти, що мають вплив на місцях", – підкреслюють в Invest International.

Загальний портфель інвестицій Invest International в Україну становить EUR55,7 млн.

Invest International у 2021 році засновано для підтримки міжнародної діяльності нідерландських компаній та фінансування проєктів сталого розвитку за кордоном. Засновниками є Міністерство фінансів Нідерландів (51% акцій) та нідерландський банк розвитку FMO (49%).

Організація фінансує інвестиційні проєкти, експортні операції, розвиток інфраструктури та проєктну підготовку, поєднуючи комерційні інструменти з цілями сталого розвитку (SDGs).

Теги: #urc_2026 #нідерланди #протезування

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