Інтерфакс-Україна
Медицина
18:11 26.06.2026

Жодна медична система не була б готова до такої кількості заподіяних війною викликів – представник Мінветеранів

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Жодна медична система не була б готова до такої кількості заподіяних війною викликів – представник Мінветеранів

Жодна медична система не була б готова до прийняття такої кількості заподіяних війною викликів, з якими стикнулася Україна, медична підтримка ветеранів має стати частиною медчної системи, вважає начальник управління фізичного та ментального здоров’я Мінветеранів України В’ячеслав Черненко.

"Жодна медична система охорони здоров’я не була б готова до тої кількості хворих людей, поранених, травмованих – не тільки тільки військових, не була б готова приймати таку величезну кількість людей. Система охорони здоров’я трансформується. Нам не потрібно будувати якусь окрему систему медичних послуг і фрагментувати тільки для ветеранів. Ми маємо говорити про розширення пакету медичних послуг", – сказао він під час Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську.

Черненко зазначив, що повинні бути особливості для ветеранів, якась сегрегація з точки зору, зокрема, доступності та до першочерговості отримання медичної послуги, аде медичну послугу не можна виокремлювати від процесу ресоціалізації, повернення до професії, до активного життя".

"Наше завдання саме в тому, що ми з командою Міністерства охорони здоров’я не фрагментуємо систему, ми розширюємо мережу, ми розширюємо спектр медичних послуг, ми включаємо їх в пакет медичних гарантій", – сказав він.

Черненко зазначив, що наразі кількість ветеранів – понад 1,8 млн, в тому числі більше 100 тис. отримали інвалідність внаслідок бойових дій.

"Ця кількість зростатиме, це абсолютно очевидно. Це нові виклики, ми їх будемо долати. Є окремі медичні програми і щодо реабілітації, і щодо скринінгу 40+ для ветеранів, і щодо психологічної підтримки. Ми започаткували програму абілітації, яка відповідає більше про ресоціалізацію, ренавчання, здобуття нових професійних навичок в довготривалому реабілітаційному періоді", – сказав він.

Черненко також запевнив, що буде продовжено і розвиватися, трансформуватися медична система і медичні послуги для ветеранів.

"Це не повинна бути система для ветеранів всередині загальної медичної системи. Тут треба говорити про інклюзивність і про людиноцентричність. Я хотів би, щоб збільшувалася кількість наших фахівців з супроводу в медичних закладах, які ми зараз почали це започаткувати. Вже більшість лікарів первинної ланки була навчена торік за пілотним проєктом первинного контакту з ветераном і треба продовжувати навчати лікарів, які надають високоспеціалізовану допомогу", – сказав він.

"Ветеран не є окремою частиною соціуму. Соціум повинен стати єдиною системою. Ветеранів це не лише завершений реабілітаційний фізичний процес, або якісь інтервенції з психічного здоров’я. Це повинен бути завершений трек в одній системі – і ресоціалізація, і можливість профадаптації, і ренавчання чи перенавчання вже на процесі отримання реабілітаційних послуг в підгострому або довготривалому реабілітаційному періодах", – підкреслив Черненко.

Теги: #urc_2026 #черненко #мінветеранів

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