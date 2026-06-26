Відбудова системи охорони здоров'я є стратегічною інвестицією – Карчевич на URC 2026

Відбудова системи охорони здоров’я є стратегічною інвестицією, вважає заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич.

"Система охорони здоров’я протягом понад чотирьох років повномасштабного вторгнення фактично пережила безпрецедентні виклики, які не бачила жодна система в Європі за більш як десятиліття. Наша візія: відбудова охорони здоров’я – це стратегічна інвестиція", – сказала вона під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) Гданьську (Польща).

Карчевич зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила і знищила понад 2600 об’єктів медичної системи здоров’я.

"Це величезна цифра, але ми не зупинилися. Важливо, що цей досвід трансформації, який ми пережили, формує наше бачення того, яким має бути наше відновлення після перемоги. Наше бачення відображено в стратегії розвитку охорони здоров’я", – сказала вона.

За словами Карчевич, ця стратегія базується на укількох ключових аспектах, серед яких, зокрема, стійкість, тому що досвід війни нам показав, що українська система охорони здоров’я має працювати за будь-яких обставин, незалежно від того, що буде відбуватися, українські лікарні мають працювати.

"Тому коли ми говоримо про перспективу відновлення, ми говоримо, що, власне, мають бути і резервні джерела живлення, автономне опалення, доступ до води, тепла для того, щоб заклади могли працювати. Але ми говоримо й про новітні речі, новітні технології, цифровізацію, тому що заклади мають реагувати на нові реалії", – сказала вона.

Крім того базою відновлення системи стане спроможна мережа закладів охорони здоров’я, яка наразі включає понад 600 об’єктів, та питання доступності.

"Ми бачимо нерівномірний доступ до різних послуг на території України. Для нас дуже важливо вирівнювати ці питання для того, щоб якісні медичні послуги були доступні, незалежно від того, де мешкає людина. Йдеться про підтримку і відновлення інфраструктури", – сказала вона.

Карчевич повідомила, що наразі вже є 186 публічних інвестиційних проєктів, спрямованих на покращення умов і для медиків.

Третьою сколадовою відбудови стане "людиноцентричність".

"Війна продиктувала нам нові реалії і увагу на ті питання, які власне будуть визначати якість життя мільйонів наших людей протягом наступних десятиліть. Це є і реабілітація, це є питання психічного здоров’я, є питання розвитку первинної ланки медичної допомоги та профілактики захворювань", – сказала вона.