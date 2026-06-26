Інтерфакс-Україна
Медицина
12:14 26.06.2026

Швеція та ВООЗ з червня 2026р до 2029р нададуть $26 млн на підтримку системи охорони здоров’я України

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Швеція та ВООЗ з червня 2026р до 2029р нададуть $26 млн на підтримку системи охорони здоров’я України

Швеція та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) з червня 2026 року до 2029 року нададуть $26 млн в рамках проєкту "Ініціатива з трансформації системи охорони здоров’я України: зміцнення управління, фінансування та надання послуг з охорони здоров’я для довгострокового відновлення".

Про це повідомив представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт під час Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Гданську.

Проєкт є частиною підтримки України з боку Швеції в межах підходу Team Europe, який об’єднує Євросоюз, його держави-члени та ключових партнерів, зокрема Генеральний директорат Європейської Комісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST), Enabel та ВООЗ як провідну організацію у сфері охорони здоров’я, для підтримки відновлення України, реалізації реформ та європейської інтеграції.

Нова ініціатива підтримуватиме Україну за трьома напрямами: посилення управління реформами та координації в секторі охорони здоров’я, розвиток первинної медичної допомоги, також посилення фінансової стійкості системи охорони здоров’я через підтримку реформ.

"Україна продовжує наближати свою систему охорони здоров’я до європейських норм і стандартів. ВООЗ віддана підтримці України на цьому шляху. Ми надаємо технічну допомогу, допомагаємо координувати зусилля партнерів та підтримуємо інституційні зміни, необхідні для зміцнення системи. Ми вдячні Швеції за її підтримку. Завдяки цьому партнерству ми можемо допомогти Україні побудувати більш стійку, доступну та орієнтовану на потреби людей систему охорони здоров’я", - сказав Хабіхт.

В ВООЗ зазначають, що війна призвела до масштабного переміщення населення, зростання потреб у травматологічній допомозі та реабілітації, а також нестачі медичних працівників. При цьому високий рівень прямих витрат населення на послуги з охорони здоров’я ускладнює доступ до допомоги: близько 46% загальних витрат на охорону здоров’я покриваються безпосередньо громадянами, що створює значне фінансове навантаження для багатьох домогосподарств та підкреслює необхідність реформування системи фінансування охорони здоров’я.

Теги: #urc_2026 #охорона_здоровя #швеція #хабіхт

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