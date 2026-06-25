Інтерфакс-Україна
Медицина
15:54 25.06.2026

"Добробут" розпочав набір пацієнтів для клінічного дослідження лікування розсіяного склерозу

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"Добробут" розпочав набір пацієнтів для клінічного дослідження лікування розсіяного склерозу

Медична мережа "Добробут" (Київ) відкрила набір пацієнтів із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом з усієї України для міжнародного клінічного дослідження II фази.

Як повідомила медмережа в пресрелізі, у межах дослідження оцінюється сучасний препарат для підшкірного введення.

Учасники дослідження отримують доступ до безоплатного лікування сучасним препаратом класу моноклональних антитіл, безоплатний супровід лікарів-дослідників, необхідну лабораторну та інструментальну діагностику в межах протоколу, а також організоване транспортування до клінічної бази в Києві.

Основними критеріями включення є вік від 18 до 65 років, підтверджений діагноз рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу, наявність активності захворювання (рецидивів або активних вогнищ на МРТ) протягом року до включення в дослідження, неврологічно стабільний стан протягом понад 30 днів до початку дослідження та оцінка за розширеною шкалою статусу інвалідності EDSS не більше 5,5 (здатність самостійно ходити).

Дослідження схвалено Державним експертним центром МОЗ України та комісією з питань етики і проводиться відповідно до міжнародних стандартів належної клінічної практики (GCP).

Як повідомлялося, в грудні 2025 року "Добробут"  відкрив набір пацієнтів для клінічного дослідження ІІ фази першої лінії лікування місцево поширеного або метастатичного недрібноклітинного неплоскоклітинного раку легень (НДКРЛ) з мутацією KRAS G12C.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку хірурги "Добробуту" проводять понад 11000 операцій.

У мережі працює понад 3400 співробітників.

Теги: #дослідження #добробут #розсіяний_склероз

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