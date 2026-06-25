Інтерфакс-Україна
Медицина
14:58 25.06.2026

Паліативної допомоги потребують близько 40 тис. київських родин

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Паліативної допомоги потребують близько 40 тис. київських родин
Фото: https://www.facebook.com/doz.kyiv.ua?locale=uk_UA

Паліативної допомоги потребують близько 40 тисяч київських родин.

Як повідомляє Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації), питання паліативної допомоги обговорили учасники круглого столу "Доступна паліативна допомога в місті Києві: виклики, потреби та рішення", що відбувся в Києві.

За інформацією голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики Марини Порошенко, серед питань, що потребують вдосконалення, зокрема, робота мобільних мультидисциплінарних команд, домашнього догляду, психологічного супроводу пацієнта, його родини, а також координація між медициною та соціальними службами.

За інформацією заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, наразі мережа стаціонарної паліативної допомоги у столиці охоплює 12 спеціалізованих комунальних закладів. У 2025 році функціонувало 307 ліжок, де було проліковано 3502 пацієнти, з них 3293 дорослих, 209 дітей. За перший квартал 2026 року розгорнуто 297 ліжок, допомогу отримали 882 хворих, 846 дорослих та 36 дітей.

За його словами, розвиток допомоги вдома є гуманітарним пріоритетом, оскільки більшість людей прагне залишатися в колі родини.

Мобільну паліативну допомогу в Києві забезпечує 21 заклад. За 2025 рік 39 мобільних бригад надали допомогу 3159 хворим, зокрема 481 дитині, виконавши величезний обсяг роботи – 39 165 виїздів додому. У першому кварталі 2026 року 26 бригад надали допомогу 1333 хворим (із них 251 дитина), здійснивши 11 237 виїздів. 

Теги: #київ #паліативна

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