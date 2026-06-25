Паліативної допомоги потребують близько 40 тис. київських родин

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Паліативної допомоги потребують близько 40 тисяч київських родин.

Як повідомляє Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації), питання паліативної допомоги обговорили учасники круглого столу "Доступна паліативна допомога в місті Києві: виклики, потреби та рішення", що відбувся в Києві.

За інформацією голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики Марини Порошенко, серед питань, що потребують вдосконалення, зокрема, робота мобільних мультидисциплінарних команд, домашнього догляду, психологічного супроводу пацієнта, його родини, а також координація між медициною та соціальними службами.

За інформацією заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, наразі мережа стаціонарної паліативної допомоги у столиці охоплює 12 спеціалізованих комунальних закладів. У 2025 році функціонувало 307 ліжок, де було проліковано 3502 пацієнти, з них 3293 дорослих, 209 дітей. За перший квартал 2026 року розгорнуто 297 ліжок, допомогу отримали 882 хворих, 846 дорослих та 36 дітей.

За його словами, розвиток допомоги вдома є гуманітарним пріоритетом, оскільки більшість людей прагне залишатися в колі родини.

Мобільну паліативну допомогу в Києві забезпечує 21 заклад. За 2025 рік 39 мобільних бригад надали допомогу 3159 хворим, зокрема 481 дитині, виконавши величезний обсяг роботи – 39 165 виїздів додому. У першому кварталі 2026 року 26 бригад надали допомогу 1333 хворим (із них 251 дитина), здійснивши 11 237 виїздів.