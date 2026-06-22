"АЗС не входять в систему фармконтролю, там важко проконтролювати відсутність фальсифікату – думка

АЗС не входять в систему фармацевтичного контролю, тому при реалізації ліків там важко проконтролювати відсутність фальсифікованих препаратів, вважає кандидат фармацевтичних наук, заступником голови Держлікслужби у 2024-2025 рр. Геннадій Вовк.

"Як на мене, є дуже великий ризик, що через аптеки на АЗС можуть продаватися фальсифіковані препарати, адже АЗС не входять в систему контролю, яка працює в фармацевтичній сфері", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна.

Коментуючи різницю вимог в ліцензійних умовах до аптек і до АЗС, Вовк зазначив, що "на АЗС немає вимоги до холодильників, місць зберігання, вологості, температури тощо".

"В аптеках фармацевт має обов’язково консультувати пацієнта, а на АЗС дозволяють консультації онлайн. Але навіть таку форму консультування наразі жодна АЗС не запровадила", - сказав він.