Мережа "Аптека 9-1-1" передала 100 аптечок для 100 родин, які виховують дітей без батьківського піклування

Аптечна мережа "Аптека 9-1-1" передала 100 укомплектованих аптечок прийомним родинам, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомляє мережа в пресрелізі, до складу благодійних аптечок увійшли засоби першої допомоги та щоденного догляду: перекис водню, хлоргексидин, бинти, бактерицидні пластирі, вологі серветки, бальзами для губ, гель для ніг від втоми, дитячий спрей від комарів тощо.

Також набори містять препарати для підтримки здоров’я під час сезонних захворювань: сироп від кашлю, пастилки, таблетки для розсмоктування, назальні спреї, а також різноманітні вітаміни, засоби для підтримки травлення та загального самопочуття.

Раніше компанія у співпраці з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання при Кабміні передала засоби гігієни для тисячі дітей із 14 регіонів України.