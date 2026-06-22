Інтерфакс-Україна
Медицина
13:50 22.06.2026

Biopharma планує запуск заводу у Румунії наприкінці 2027р

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Biopharma планує запуск заводу у Румунії наприкінці 2027р

Біофармацевтична компанія "Біофарма" (Biopharma) планує запуск заводу у м. Арад (Румунія) наприкінці 2027 року, інвестиції у першу чергу EUR85 млн, повідомив президент компанії Костянтин Єфименко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже закінчили будувати корпус, до 1 вересня закінчимо підведення всіх інженерних комунікацій. Вже замовили лінію розливу. До кінця червня законтрактуємо реакторне обладнання і все інше технологічне обладнання. В грудні 2027 запускаємося", - повідомив Єфіменко.

Інвестиції у першу чергу заводу в м. Арад - EUR85 млн, в цілому у румунському проєкті буде чотири черги різного розміру. Сумарні інвестиції в заводи в Ужгороді та Араді біля $500 млн.

Він зазначив, що розвиток компанії не фокусується на окремому проєкті.

"Біла Церква - це наш флагманський завод. Ми не переключаємо увагу, а розвиваємо всі - і Ужгород, і Арад, далі будемо будувати у Латинській Америці", - сказав Єфіменко.

Як повідомлялось, Biopharma планує запустити у Ужгороді у вересні 2026р першу чергу свого заводу з виробництва фармацевтичних продуктів та імунобіологічних препаратів, який забезпечать повний цикл переробки плазми крові. Компанія вже інвестувала в будівництво EUR67 млн., повна вартість першої черги становить EUR75 млн. Обсяги виробництва лікарських препаратів із плазми крові в Ужгороді, згідно з планом, будуть удвічі перевищувати виробництво у Білій Церкві і становитимуть до 1,5 млн літрів плазми крові на рік., проєкт у Румунії ще вдвічі більший.

Під час форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку" в Білій Церкві Єфіменко також повідомив, що "Біофарма" зареєструвала свій препарат альбумін в Бразилії.

Biopharma експортує продукцію до десятків країн і планує розширювати присутність у Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці і далі збільшує спроможності.

Теги: #biopharma

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