Biopharma інвестує в освітній напрямок $2 млн щорічно - Єфіменко

Біофармацевтична компанія "Біофарма" (Biopharma) інвестує у освітній напрямок щорічно біля $2 млн, в планах на цей рік відкриття біологічних шкіл в Ужгороді та Львові, повідомив президент компанії Костянтин Єфименко агентству "Інтерфакс-Україна".

"В освітній напрямок ми інвестуємо біля $2 млн, кожен рік. Зараз побудували дві біологічні школи в Києві і в Білій Церкві. Діти після уроків приходять до нас, як на додаткові гуртки. Десять годин в тиждень. Три – математика, три – хімія, чотири – біологія. Для дітей це безкоштовно, але це топові викладачі, які працюють з ним", - сказав Єфименко.

При цьому він зазначив, що метою цього проєкту не є масова підготовка кадрів саме для компанії.

"Нам не потрібна на Biopharma дуже велика кількість людей, у нас виручка на чоловіка більше одного мільйона доларів. Нам потрібні талановиті люди, але не велика їх кількість. Я це роблю як благодійний проєкт, хочу збудувати таких шкіл 25 в Україні. Я хочу, щоб ці люди почали створювати свої компанії в біотеці. Це неможливо зробити з існуючим рівнем шкільної та університетської освіти. Для цього потрібні спеціально абсолютно тонко підготовлені люди. І я сподіваюся, що ми таких людей зможемо виховати, вони прийдуть до нас, щоб ми їм допомагали або інвестували, створювали з ними ці компанії. Моя мета - створити умови для такої екосистеми", - зазначив Єфименко.

Він повідомив, що в найближчих планах відкриття ще двох біологічних шкіл, в Ужгорода та Львові, вони запрацюють вже восени цього року.

"Біофарма" – українська біотехнологічна компанія, яка займається заготівлею плазми, а також спеціалізується на виробництві плазми для виготовлення препаратів крові.