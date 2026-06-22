Інтерфакс-Україна
Медицина
13:48 22.06.2026

Biopharma інвестує в освітній напрямок $2 млн щорічно - Єфіменко

2 хв читати
Biopharma інвестує в освітній напрямок $2 млн щорічно - Єфіменко

Біофармацевтична компанія "Біофарма" (Biopharma) інвестує у освітній напрямок щорічно біля $2 млн, в планах на цей рік відкриття біологічних шкіл в Ужгороді та Львові, повідомив президент компанії Костянтин Єфименко агентству "Інтерфакс-Україна".

"В освітній напрямок ми інвестуємо біля $2 млн, кожен рік. Зараз побудували дві біологічні школи в Києві і в Білій Церкві. Діти після уроків приходять до нас, як на додаткові гуртки. Десять годин в тиждень. Три – математика, три – хімія, чотири – біологія. Для дітей це безкоштовно, але це топові викладачі, які працюють з ним", - сказав Єфименко.

При цьому він зазначив, що метою цього проєкту не є масова підготовка кадрів саме для компанії.

"Нам не потрібна на Biopharma дуже велика кількість людей, у нас виручка на чоловіка більше одного мільйона доларів. Нам потрібні талановиті люди, але не велика їх кількість. Я це роблю як благодійний проєкт, хочу збудувати таких шкіл 25 в Україні. Я хочу, щоб ці люди почали створювати свої компанії в біотеці. Це неможливо зробити з існуючим рівнем шкільної та університетської освіти. Для цього потрібні спеціально абсолютно тонко підготовлені люди. І я сподіваюся, що ми таких людей зможемо виховати, вони прийдуть до нас, щоб ми їм допомагали або інвестували, створювали з ними ці компанії. Моя мета - створити умови для такої екосистеми", - зазначив Єфименко.

Він повідомив, що в найближчих планах відкриття ще двох біологічних шкіл, в Ужгорода та Львові, вони запрацюють вже восени цього року.

"Біофарма" – українська біотехнологічна компанія, яка займається заготівлею плазми, а також спеціалізується на виробництві плазми для виготовлення препаратів крові.

Теги: #biopharma #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:39 18.06.2026
BALEX company інвестує $15 млн у новий виробничо-логістичний комплекс в індпарку "Біла Церква"

BALEX company інвестує $15 млн у новий виробничо-логістичний комплекс в індпарку "Біла Церква"

18:09 18.06.2026
МХП приглядається до інвестицій в Аргентину

МХП приглядається до інвестицій в Аргентину

13:08 18.06.2026
Уряд визначив освіту і науку найбільшим напрямом держінвестицій на найближчі три роки – Лісовий

Уряд визначив освіту і науку найбільшим напрямом держінвестицій на найближчі три роки – Лісовий

21:53 17.06.2026
Кабмін затвердив трирічний план публічних інвестицій для 18-ти галузей на 271 млрд грн

Кабмін затвердив трирічний план публічних інвестицій для 18-ти галузей на 271 млрд грн

22:33 13.06.2026
Стармер повідомив Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі – ЗМІ

Стармер повідомив Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі – ЗМІ

14:46 11.06.2026
Arricano планує інвестувати понад 50 млн грн в оновлення генераторів в усіх своїх ТРЦ

Arricano планує інвестувати понад 50 млн грн в оновлення генераторів в усіх своїх ТРЦ

18:11 08.06.2026
Підвищення податку на прибуток банків до 50% створює ризики для всієї фінансової екосистеми України – президент ЛСОУ

Підвищення податку на прибуток банків до 50% створює ризики для всієї фінансової екосистеми України – президент ЛСОУ

07:22 29.05.2026
"Метінвест" зменшив інвестиції через війну до $250-280 млн/рік, з нових напрямів енергетика – топменеджер

"Метінвест" зменшив інвестиції через війну до $250-280 млн/рік, з нових напрямів енергетика – топменеджер

21:30 28.05.2026
Співзасновник Uklon Дубровський запустив стартап-студію у сфері ІТ та defense

Співзасновник Uklon Дубровський запустив стартап-студію у сфері ІТ та defense

19:17 22.05.2026
Макрон анонсував інвестиції в EUR1 млрд у сферу квантових обчислень

Макрон анонсував інвестиції в EUR1 млрд у сферу квантових обчислень

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

ОСТАННЄ

Заявки на участь у програмі "Скринінг здоров'я 40+" подали 1 млн громадян – Свириденко

Нацполіція виявила факти завищення виробниками цін на ліки на внутрішньому ринку порівняно з експортними цінами

В.о. директора Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Анкіна представили колективу

Омбудсман провів перевірку в Київській лікарні "швидкої": Головною проблемою є нестача фінансування від НСЗУ

УЧХ передав понад 2 тисячі протигазів для закладів соціального захисту Рівненщини

Директора Київської міської лікарні швидкої допомоги, де помер військовий Сергій Кузнєцов, звільнили з посади - КМДА

Кожний п'ятий українець не звертається до лікарів та лікується самостійно – опитування Viber

УЧХ долучився до Всесвітнього дня донора крові

Позааптечні продажі ліків створюють дисбаланс у ліцензійних вимогах та ризики для безпеки споживача – думка

Перші українські пацієнти отримали ліки на основі медичного канабісу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА