Заявки на участь у програмі "Скринінг здоров'я 40+" подали 1 млн громадян – Свириденко

Заявки на отримання коштів для участі в національній програмі "Скринінг здоров’я 40+" подали 1 млн українців та українок, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"1 мільйон українців та українок подали заявки на отримання коштів для участі в національній програмі "Скринінг здоров’я 40+". Після опрацювання заявки людина отримує 2 000 грн підтримки від держави на оплату обстежень у медичному закладі, який бере участь у програмі", – написала вона у Телеграмі у суботу.

Скринінг здоров’я допомагає виявити ризики для життя та здоров’я громадян на ранніх стадіях і запобігти їхньому розвитку. Йдеться, зокрема, про серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, а також оцінку ментального здоров’я.

Пройти скринінг можна у 2227 місцях надання послуги в державних, комунальних або приватних медичних закладах. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Подати заявку на отримання коштів можна через Дію або в ЦНАПі. Після отримання коштів потрібно обрати зручний медичний заклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження.