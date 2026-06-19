Інтерфакс-Україна
Медицина
16:44 19.06.2026

Нацполіція виявила факти завищення виробниками цін на ліки на внутрішньому ринку порівняно з експортними цінами

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Нацполіція виявила факти завищення виробниками цін на ліки на внутрішньому ринку порівняно з експортними цінами
Фото: Unsplash

Національна поліція виявила факти завищення виробниками лікарських засобів цін на ліки на внутрішньому ринку порівняно з експортними цінами.

Про це на засіданні парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування повідомив заступник начальника відділу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Жуковський.

"Фіксуються випадки, коли в Національний каталог цін виробниками-декларантами вносяться відомості про вартість лікарських засобів, яка суттєва різниться з іншими видами їхньої діяльності, наприклад, експортними цінами, а також деякими цінами на вітчизняному ринку. І ця різниця чомусь відбувається в сторону збільшення вартості", - сказав він на засіданні комітету.

При цьому Жуковський зазначив, що "ціна відрізняється не на якийсь невеликий відсоток, а в декілька разів".

"В два-три рази на окремі препарати. На деякі препарати ми фіксували різницю цін на каталогу і експортних цін до восьми разів в сторону збільшення. Відповідно це може свідчити про те, що таким чином відбувається акумулювання коштів чи різниці коштів для того, щоб відбувався якийсь прихований маркетинг, повернення коштів в мережі", - сказав він.

Жуковський нагадав, що маркетингові платежі наразі дозволені в межах 18%.

"Ми бачимо, що декларування ціни в національному каталозі не передбачає від декларанта якихось підтверджуючих документів, чому саме сформована така ціна, чи є економічне обґрунтування", - сказав він.

Зі свого боку, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що "є проблематика, коли виробник задекларував ціну в Україні одну, а на експорт робить значно нижчу".

"Ми знаємо ці кейси. Зараз ми збираємо українських виробників, покажемо їм цю ситуацію й далі робитимемо все можливе, щоб ціна українського виробника була значно кращою", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що "до відповідної постанови Кабінету міністрів виробник міг змінювати ціну хоч кожен тиждень, і щоразу, відпускаючи її дистриб’юторам або аптечній мережі, міг встановлювати на власний розгляд".

"Сьогодні він цього не може зробити, бо вона задекларована, і вона шість місяців не підлягає перегляду в сторону збільшення, може бути змінювання хоч кожен тиждень, але тільки в сторону зменшення. Можливо, це не ідеальний документ, з урахуванням того, що ми вже зараз бачимо, в рази краще дозволяє стабілізувати ціни, ніж було до 2025 року", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що "по всіх цих правопорушеннях, по яких правоохоронні органи працюють, ми як регулятор і Держлікслужба також проведемо зі своєї сторони роботу". 

Теги: #виробники #ліки #завищення_цін

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