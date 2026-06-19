Інтерфакс-Україна
Медицина
15:58 19.06.2026

В.о. директора Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Анкіна представили колективу

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Колективу КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" офіційно представили нового виконувача обов’язків директора закладу – доктора медичних наук, професора Миколу Анкіна, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

"Сьогодні, 19 червня, колективу КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" офіційно представили нового виконувача обов’язків директора закладу. Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, обов’язки керівника лікарні покладено на доктора медичних наук, професора Миколу Анкіна", – йдеться у повідомлення КМДА на сайті у п’ятницю.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА наголосили на особливій ролі лікарні швидкої медичної допомоги в системі охорони здоров’я столиці. Заснована в 1985 році, вона є одним із найбільших багатопрофільних медичних закладів Києва, який надає допомогу не лише мешканцям столиці, а й пацієнтам з інших регіонів України.

Наразі на базі лікарні функціонують сім профільних кафедр закладів вищої медичної освіти, що забезпечує поєднання практичної медицини, науки та підготовки майбутніх фахівців. Департамент охорони здоров’я висловив подяку колективу лікарні за професіоналізм, витримку та відданість справі в умовах воєнного часу. Зазначено, що останні місяці були непростими для закладу. Водночас колектив продемонстрував високий рівень професіоналізму, відповідальності, колегіальності та толерантності.

Звертаючись до колективу, Анкін зазначив, що вважає лікарню місцем свого професійного становлення та переконаний у високому потенціалі закладу. "Я професійно народився в цій лікарні. Саме тут працював, навчався та отримував безцінний досвід. Переконаний, що наша лікарня лишається одним із найпотужніших і найфаховіших медичних закладів Києва", – сказав він. Новопризначений керівник підкреслив, що попереду на колектив чекає робота над подальшим розвитком лікарні та вдосконаленням окремих напрямів її діяльності.

"Не існує чарівної пігулки, яка здатна миттєво вирішити всі питання. Це шлях, який ми маємо пройти разом. Він буде непростим, утім я впевнений, що завдяки професіоналізму нашого колективу ми впораємося з усіма викликами. Я відкритий до діалогу і готовий чути кожного, хто має пропозиції чи бачення розвитку лікарні", – наголосив Анкін.

Як повідомлялося, у червні 2026 року Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги опинилася в центрі гучного скандалу через смерть пораненого військового та численні скарги на роботу керівництва. 9 червня 2026 року в медзакладі помер військовослужбовець Сергій Кузнєцов. Рідні бійця звернули увагу на неналежний догляд, а також заявили про ймовірні знущання та системні побори у лікарні.

Перевірка від Департаменту охорони здоров’я КМДА виявила низку порушень у діяльності лікарні, а також невиконання директором умов контракту та неналежне виконання посадових обов’язків. За результатами перевірки було ухвалено рішення достроково розірвати контракт та звільнити директора Віктора Дороша. Офіційно він залишив посаду 18 червня.

Теги: #керівник #київська_міська_клінічна_лікарня_швидкої_медичної #анкін

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