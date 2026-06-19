Інтерфакс-Україна
Медицина
15:17 19.06.2026

Омбудсман провів перевірку в Київській лікарні "швидкої": Головною проблемою є нестача фінансування від НСЗУ

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Офіс омбудсмана провів перевірку Київської лікарні швидкої медичної допомоги після скарг від військовослужбовців та ветаранів, розслідування медійників та сигналів від громадських організацій щодо умов у лікарні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми особисто пройшли весь "маршрут пацієнта" й провели анонімне анкетування пацієнтів, відвідувачів та працівників. Візит чітко показав: лікарі на місцях роблять усе можливе, але сама медична система через брак фінансування працює з абсурдними помилками", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Так, він наголосив, що понад 80% опитаних захисників оцінюють роботу лікарів на "відмінно" та "добре", 92% – повністю забезпечені медикаментами, є доступ до психологічної допомоги, а серед опитаних не зафіксовано жодних натяків на вимагання коштів.

"Проте загальну картину псують побутові реалії. Найбільше нарікань викликає якість їжі від кейтерингової компанії – третина пацієнтів нею категорично незадоволена. Крім того, більшість палат, операційних та коридорів уже занадто давно чекають на капітальний ремонт", – пояснив Лубінець.

Головною проблемою він назвав фінансування від Національної служби здоров’я України.

"Чинні державні тарифи відірвані від життя: на комп’ютерну томографію з контрастом виділяється 600 грн, тоді як фактична вартість процедури перевищує цю суму приблизно у 2,5 рази. Тобто лікарня працює в збиток на кожній процедурі. Ще критичніша ситуація з тривалим лікуванням важких поранень, яке може тривати місяцями. НСЗУ покриває цей складний процес як один єдиний випадок із символічною доплатою в 10% за пролонговану госпіталізацію. Заклад тримається завдяки міській програмі фінансування ліків, але тут вмикається пастка прописки – програма розрахована виключно на киян та киянок, хоча лікарня приймає поранених героїв та героїнь з усіх куточків України", – наголосив омбудсман.

Він підкреслив, що зміна менеджменту не вирішить системних прорахунків.

"За результатами цього моніторингу ми готуємо детальний звіт із жорсткими рекомендаціями для уряду, профільного міністерства та місцевої влади. Порятунок і реабілітація наших Захисників та Захисниць не можуть залежати від територіальної реєстрації чи кабінетних формул. Ситуацію тримаю під особистим контролем!", – резюмував він.

Теги: #київ #лікарня #омбудсман #швидка_допомога

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