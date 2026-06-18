Інтерфакс-Україна
Медицина
14:05 18.06.2026

УЧХ передав понад 2 тисячі протигазів для закладів соціального захисту Рівненщини

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УЧХ передав понад 2 тисячі протигазів для закладів соціального захисту Рівненщини
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) передав понад 2 тисячі протигазів для закладів соціального захисту Рівненщини.

“У Рівному відбулася офіційна передача 460 протигазів для закладів соціального захисту Рівненської області. Загалом же для Рівненської області Український Червоний Хрест передав 2230 засобів індивідуального захисту органів дихання”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Передача протигазів відбулася в межах гуманітарної ініціативи УЧХ за підтримки Німецького Червоного Хреста. Важливою складовою проєкту є навчання персоналу. Фахівці ДСНС України забезпечують експертний та методичний супровід проєкту, а також проводять практичні заняття щодо правильного використання і зберігання протигазів.

Ініціатива спрямована на посилення готовності соціальних установ до реагування на потенційні радіаційні, хімічні та інші техногенні загрози, а також розвиток культури безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій у громадах.

 

Теги: #соцзахист #рівненщина #тчху #учх

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