Інтерфакс-Україна
Медицина
12:14 18.06.2026

Директора Київської міської лікарні швидкої допомоги, де помер військовий Сергій Кузнєцов, звільнили з посади - КМДА

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Директора Київської міської лікарні швидкої допомоги, де помер військовий Сергій Кузнєцов, звільнили з посади - КМДА

КМДА розірвала контракт та звільнила з посади Віктора Дороша, директора КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги", де помер військовий Сергій Кузнєцов, який мав некритичні поранення. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я.

"За результатами комплексної перевірки КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" ухвалене рішення про дострокове припинення контракту та звільнення директора закладу Віктора Дороша 18 червня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, підставою для звільнення стали численні порушення,  виявлені під час перевірки, невиконання директором умов контракту та нехтування посадовими обов’язками.

"Підставою для звільнення керівника лікарні стало виявлення численних порушень під час перевірки, невиконання ним умов контракту, а також неналежне виконання своїх посадових обов'язків. Рішення про дострокове припинення, розірвання контракту та звільнення Віктора Дороша з посади директора КНП ухвалене відповідно до чинного законодавства та на підставі висновків профільної комісії. Усі зафіксовані порушення отримали відповідну управлінську та кадрову оцінку", - зазначили в Департаменті охорони здоров'я КМДА.

Нагадаємо, комплексну перевірку КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" КМДА розпочала через значний суспільний резонанс і звернень киян після смерті військового Сергія Кузнєцова, який поступив до медзакладу з некритичними пораненнями.

Теги: #звільнення #кмда #медицина #швидка_допомога

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