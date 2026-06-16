Інтерфакс-Україна
Медицина
12:11 16.06.2026

УЧХ долучився до Всесвітнього дня донора крові

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УЧХ долучився до Всесвітнього дня донора крові
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до Всесвітнього дня донора крові.

"Цього року команда Українського Червоного Хреста вкотре долучилася до донорських заходів у різних регіонах країни. Наші волонтери та консультанти з напрямку “Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань” провели понад 120 інформаційних сесій і заходів", – повідомив УЧХ у Facebook у вівторок.

Волонтери УЧХ не лише стали донорами, а й інформували населення про важливість донорства та його роль у порятунку життів, адже лише 30 хвилин вашого часу можуть врятувати життя трьох людей. Представники УЧХ проводять тематичні сесії, поширюють матеріали про переваги донорства крові, надають корисні поради майбутнім донорам і разом із місцевими службами крові організовують донорські акції.

Всесвітній день донора крові відзначається щороку 14 червня.

 

Теги: #учх #тчху #донори

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