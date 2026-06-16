Інтерфакс-Україна
Медицина
12:37 16.06.2026

Кожний п'ятий українець не звертається до лікарів та лікується самостійно – опитування Viber

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Кожний п'ятий українець не звертається до лікарів та лікується самостійно – опитування Viber

Понад 80% українців ніколи не зверталися до онлайн-консультацій з лікарем, зокрема, 52% надають перевагу офлайн-консультаціям, а ще 21% не звертаються до лікарів взагалі, свідчать результати опитування, проведеного компанією "Rakuten Viber Україна".

При цьому на запитання "Чи проводили ви онлайн-консультації (через відеозв’язок, чати чи спеціальні медичні платформи)?" 11% респондентів відповіли "так, кілька разів", ще 5% – "був лише один раз" і лише 3% – "так, регулярно звертаюся за такими консультаціями". Ще 8% зазначили, що ніколи не консультувалися у лікаря онлайн, але планують скористатися такою послугою.

На запитання, що вони роблять у першу чергу, коли щось стається зі здоров’ям, лише 38% опитаних відповіли, що одразу звертаються до лікаря, натомість 21% респондентів зазначив, що починають лікування самостійно, а 18% одразу шукають інформацію про симптоми в інтернеті.

Ще 12% опитаних обрали варіант відповіді: "Нічого не роблю, мине". 11% звертаються за порадою до близьких і лише 5% пишуть чи телефонують лікарю незалежно від години.

Дослідження проводилося методом анонімного онлайн-опитування серед понад 17 тис. респондентів. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років. Про час проведення дослідження та похибку вибірки не повідомляється.

Теги: #опитування #лікування #viber

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