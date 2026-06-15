Позааптечні продажі ліків створюють дисбаланс у ліцензійних вимогах та ризики для безпеки споживача – думка

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Позааптечні продажі лікарських засобів створюють дисбаланс у ліцензійних вимогах та ризики для безпеки споживача, вважає виконавчий директор мережі аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

"Ми підтримуємо збільшення доступності лікарських засобів для населення лише за умови дотримання стандартів безпеки для споживача, професійної відповідальності та збалансованого державного контролю. Станом на сьогодні ми бачимо що ліки поза аптекою створюють регуляторні, безпекові та репутаційні ризики для всієї системи фармацевтичної опіки", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, на думку Коляди, дозвіл на продаж ліків поза аптеками створив дисбаланс у ліцензійних вимогах, "коли один і той самий товар - лікарський засіб - реалізується за різними правилами залежно від формату торгівлі".

"Для ринку це створює нерівні регуляторні умови та ставить питання щодо єдиних стандартів контролю якості й відповідальності", - сказав він.

Крім того, експерт зауважив, що продаж ліків поза аптеками, зокрема на АЗС, небезпечний для споживача, який позбавлений таким чином послуги з фармацевтичної опіки (коли фармацевт консультує та допомагає пацієнту правильно використовувати ліки).

"Аптека виконує не лише функцію продажу, а й функцію фармацевтичної опіки. Фармацевт допомагає пацієнту отримати консультацію щодо застосування препарату, врахувати можливі протипоказання, уникнути небажаних взаємодій з іншими лікарськими засобами, отримати інформацію про побічні реакції", - сказав він.

Так, за словами Коляди, наприклад, препарати на основі гліцерилу тринітрату, метамізолу натрію, ібупрофену тощо можуть бути небезпечними за відсутності належної консультації, особливо для окремих груп пацієнтів.

"Окреме занепокоєння викликає ідея продажу ліків через вендингові автомати. В такому форматі повністю відсутня фармацевтична консультація: автомат не може оцінити протипоказання, ризики взаємодії з іншими препаратами чи індивідуальні особливості пацієнта. Це ще більше наближає ліки до звичайного товару, хоча вони залишаються частиною системи охорони здоров’я", - сказав він.

Крім того, на думку Коляди, позааптечний продаж ліків "може поступово розмивати категорію і формувати хибне уявлення про ліки як про звичайний споживчий продукт".

Як повідомлялося, тему продаж ліків поза аптеками експерти обговорювали під час круглого столу в агентстві "Інтерфакс-Україна". На думку учасників дискусії, нормативна база регулювання продажу ліків на АЗС має диктувати обмежений перелік дозволених для реалізації безрецептурних препаратів та вимогу зменшення дозування або фасування в упаковці.