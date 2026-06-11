Інтерфакс-Україна
Медицина
19:51 11.06.2026

Перші українські пацієнти отримали ліки на основі медичного канабісу

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Перші українські пацієнти отримали ліки на основі медичного канабісу

Перші українські пацієнти отримали ліки на основі медичного канабісу, перші препарати на основі медканабісу відпустили в аптеці в Вінниці.

Як повідомив в пресреліз БФ "Піцієнти України", першими пацієнтами, які отримали рецепти, стали жінка-лікарка з розсіяним склерозом та двоє ветеранів із хронічним нейропатичним болем і фантомним болем після ампутації.

Зокрема, серед перших пацієнтів – ветеран Павло Богданов, який має контузії, осколкові поранення, септичний некроз головки стегнової кістки, хронічний радикулярний та больовий синдроми.

За словами директорки КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім.академіка О. І. Ющенка" Софії Кучерук, препарати на основі медичного канабісу давно використовуються в міжнародній медичній практиці для лікування хронічного болю, спастичності, окремих форм епілепсії та інших станів.

Наразі ліки на основі медичного канабісу відпускаються виключно за електронним рецептом лікаря та доступні лише у виробничих аптеках, які мають відповідні ліцензії, та відповідають іншим вимогам.

Сьогодні в Україні працює близько 50 таких аптек.

Наразі в Україні зареєстровано 13 активних фармацевтичних інгредієнтів для виробництва ліків на основі медичного канабісу. Це означає, що найближчим часом асортимент препаратів та їх доступність для пацієнтів мають розширюватися.

"Сьогоднішня подія – це результат більш ніж восьми років роботи пацієнтів, лікарів, громадських організацій та експертів. Перші рецепти виписані, але тепер важливо зробити лікування справді доступним. Нам потрібно розширювати мережу аптек, спрощувати регулювання та працювати над тим, щоб кожен пацієнт, який потребує таких ліків, міг отримати їх без зайвих бар'єрів" – наголосив голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас.

За оцінками Міністерства охорони здоров'я, ліків на основі медичного канабісу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців.

Як повідомлялося, в грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс, який набув чинності у серпні 2024-го. Після цього майже два роки тривала розробка нормативної бази, ліцензування аптек, реєстрація активних фармацевтичних інгредієнтів та налаштування електронної системи призначення.

 

Теги: #медканабіс #ліки

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