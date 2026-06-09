За програмою "Скринінг здоров'я" пройшли обстеження уже 115 тис. громадян – Свириденко

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Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що уже 115 тис. українок і українців скористалися національною програмою "Скринінг здоров’я" і пройшли обстеження.

"Скринінг допомагає вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем із здоров’ям, що допоможе попередити розвиток хвороб і вберегти життя та здоров’я громадян", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона нагадала, що після подання заявки держава надає 2 тис. грн на обстеження, в пройти їх можна в державних, комунальних і приватних медзакладах у різних регіонах України.

Якщо кошти на проходження "Скринінгу здоров’я" отримано до 1 травня 2026 року, пройти повне обстеження та розрахуватися за нього необхідно до 30 червня.