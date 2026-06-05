Інтерфакс-Україна
Медицина
19:38 05.06.2026

Уряд розширив програму "Доступні ліки" ще на 50 нових МНН для лікування серцево-судинних захворювань

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Уряд розширив програму "Доступні ліки" ще на 50 нових МНН для лікування серцево-судинних захворювань

Кабінет міністрів України розширив програму "Доступні ліки" ще на 50 нових МНН для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, згідно з відповідної постанови уряду, прийнятої 4 червня, оновлений перелік препаратів почне діяти з липня 2026 року після завершення необхідних процедур і формування Національною службою здоров'я України (НСЗУ) переліку лікарських засобів, які підлягатимуть реімбурсації.

До переліку увійдуть препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину й терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда чи з підвищеним ризиком інсульту.

Як повідомлялося, у 2026 році бюджет програми реімбурсації вартості "Доступні ліки" складає 8,7 млрд грн. З початку 2026 року програмою скористалися майже 2 млн пацієнтів.

 

Теги: #ліки #держпрограма #реімбурсація

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