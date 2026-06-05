Розвиток виробництва активних фармінгредієнтів сприятиме входженню українських фармвиробників на європейський ринок – Качка

Фото: Facebook @taras.kachka

Розвиток в Україні виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) дозволить сформувати надійні ланцюги постачання та сприятиме українським фармацевтичним виробникам у входженні на європейський фармринок, вважає віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Ми повинні робити великий акцент на розвиток виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів, щоб Україна і ЄС були власне єдиним ланцюгом виробництва фармацевтичної продукції", - сказав він під час конференції "Регіональні діалоги з бізнесом про євроінтеграцію: фармацевтична галузь" в Ужгороді.

Качка зазначив, що "український фармацевтичний ринок є не загрозою і додатковою конкуренцією для Європейського Союзу і європейських виробників, - навпаки, він дозволить створити додаткові конкурентні переваги (для ЄС – ІФ-У) на глобальних ринках".

"Наші виробники скористаються цієї можливістю і в середньостроковій перспективі будуть надійними партнерами європейських виробників. І це буде європейсько-український об’єднаний ринок, на якому ми працюємо спільно", - сказав він.

Водночас Качка зазначив, що перестороги щодо входження на ринок ЄС "насправді є позитивом в плані нашого розвитку".

"Уряду важливо розуміти, де вимоги ЄС є додатковими витратами для українського бізнесу, а де вони дають розвиток підприємства, і де це справді перепона. Для фармацевтичного ринку, в моєму розумінні, всі вимоги ЄС до GMP, 2D-кодування, інших речей, це власне саме інвестиції у розвиток виробництва. Я знаю, що на ринку зараз ведеться багато дискусій, але треба подивитися з цієї перспективи", - сказав він.

Качка підкреслив, що "немає якихось європейських правил, які були б загрозою для бізнес-моделі українських виробників".