Уряд доповнить програму "Доступні ліки" ще 51 препаратом

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Кабінет міністрів доповнив перелік програми "Доступні ліки" ще 51 міжнародним лікарським засобом; оновлений перелік набуде чинності з липня 2026р., повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко.

"До оновленого переліку, який набуде чинності з липня 2026 року, увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту", – написала вона у Телеграмі у четвер.

Свириденко зазначила, що програма "Доступні ліки" дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. За даними уряду, у 2026 році її бюджет зріс до 8,7 млрд грн. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 млн українців, а лише з початку 2026 року – майже 2 млн пацієнтів.

Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою "Тут є Доступні ліки".

"Важливо, що якщо український виробник пропонує препарат, який відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення до програми. Це сприятиме розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва та водночас посилить стабільність забезпечення пацієнтів необхідними ліками", – зазначила Свириденко у своєму дописі.