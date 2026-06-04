Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати адресну допомогу при працевлаштуванні
Кабінет міністрів України прийняв рішення про розширення переліку молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн адресної допомоги при працевлаштуванні, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках", – написала Свириденко в Телеграм у четвер.
За її словами, раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості. "Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення – Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова)", – зазначила очільниця уряду.
Вона наголосила, що рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи та забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними фахівцями в регіонах, де зберігається підвищене навантаження на систему охорони здоров’я та відчувається нестача лікарів різних спеціальностей.