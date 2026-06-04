Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати адресну допомогу при працевлаштуванні

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Кабінет міністрів України прийняв рішення про розширення переліку молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн адресної допомоги при працевлаштуванні, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках", – написала Свириденко в Телеграм у четвер.

За її словами, раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості. "Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій (крім Київської області та міст обласного значення – Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова)", – зазначила очільниця уряду.

Вона наголосила, що рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи та забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними фахівцями в регіонах, де зберігається підвищене навантаження на систему охорони здоров’я та відчувається нестача лікарів різних спеціальностей.