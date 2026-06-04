Інтерфакс-Україна
Медицина
15:40 04.06.2026

Медзаклади, що надають спецдопомогу в зонах бойових дій, отримуватимуть доплати до кінця року – Свириденко

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Медзаклади, що надають спецдопомогу в зонах бойових дій, отримуватимуть доплати до кінця року – Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про продовження програми доплат медичним закладам, які надають спеціалізовану медичну допомогу в зоні активних бойових дій, до кінця поточного року.

"У другому півріччі 2026 року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак Уряд продовжив її до кінця 2026 року", – написала Свириденко в Телеграм.

За її словами, держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Зокрема, медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Також посилено фінансування екстреної медичної допомоги, повідомила очільниця уряду.

Як повідомлялося, продовження програми Свириденко анонсувала на початку травня. Вона повідомила, що для підтримки фахівців-медиків на збільшення фондів заробітної плати у медзакладах України з 2025 року спрямовано понад 1,1 млрд грн, із них понад 176 млн грн – для Херсонської області.

За словами прем’єрки, брак фахівців у прифронтових лікарнях – один із викликів для продовження роботи закладів охорони здоров’я у прифронтових регіонах. Завдяки збільшенню фондів заробітної плати у прифронтових медзакладах лікарні щомісяця отримують додаткове фінансування: 12 тис. грн – за кожного лікаря та 9 тис. грн – за середній і молодший медперсонал.

Теги: #бойові_дії #медзаклади #доплати

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