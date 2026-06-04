Вітчизняний ринок МІС перейшов від етапу бурхливого кількісного зростання до етапу консолідації – експерти

Вітчизняний ринок медичних інформаційних систем (МІС) перейшов від етапу бурхливого кількісного зростання до етапу консолідації, коли медзаклади обирають перевірених гравців.

Таку оцінку розвитку ринку МІС агентству "Інтерфакс-Україна" надали в ДП "Електронне здоров’я".

Водночас в держпідприємстві зазначили, що "різноманітність МІС все одно залишається важливою, адже це один із принципів державно-приватного партнерства, що лежить в основі створення ЕСОЗ".

"Різноманітність вибору дає змогу кожній лікарні та аптеці знайти рішення під власні унікальні потреби. На сьогодні МІС еволюціонували й перетворилися на повноцінні операційні системи для менеджменту лікарень", – зазначили в "Електронному здоров’ї".

За даними держпідприємства, на сьогодні до ЕСОЗ підключена 31 медична інформаційна система (МІС), завдяки яким медичні працівники та фармацевти можуть вносити дані в ЦБД ЕСОЗ.

Умовою підключення МІС до ЦБД ЕСОЗ є відповідність технічним вимогам. у випадку коли технічні вимоги до МІС змінюються, то МІС зобов’язані пройти тестування.

Натомість коли МІС створюють нові функціональності для взаємодії з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ), системи можуть податися на тестування за бажанням.

В держпідприємстві зазначають, що МІСи можуть припиняти роботу у двох випадках – якщо самостійно прийняли таке рішення, або коли їх відключають від ЦБД ЕСОЗ.

При цьому, в держпідприємстві зазначають, що за всю історію електронного здоров’я тільки сім МІС самостійно прийняли рішення припинити роботу з ЕСОЗ.

"Одна з причин можливого відключення – невідповідність технічним вимогам після проведеного тестування. Після того, як ДП "Електронне здоров’я" приймає рішення про відключення тієї чи іншої МІС, заклади, які є користувачами МІС, мають 60 днів, щоб організувати перехід на іншу МІС. В той же час, МІСи, яких подали на відключення, мають можливість привести свої функціональні можливості у відповідність до чинних технічних вимог та підтвердити це на тестуванні", – зазначають в держпідприємстві.

В "Електронному здоров’ї" підкреслюють, що ринок МІС перейшов від стрімкого кількісного зростання до стабілізації.

Зокрема, на кінець 2019 року було 27 МІС (протягом року – відключили 0 МІС, підключили 27 МІС), на кінець 2020 – 44 МІС (протягом року – відключили 0 МІС, підключили 17 МІС), на кінець 2021 – 51 МІС (протягом року – відключили 0 МІС, підключили 7 МІС), на кінець 2022 – 38 МІС (протягом року – відключили 19 МІС, підключили 2 МІС), на кінець 2024 – 39 МІС (протягом року – відключили 2 МІС, підключили 3 МІС), на кінець 2025 – 38 МІС (протягом року – відключили 1 МІС, підключили 0 МІС).

"Наразі ринок стабілізувався й консолідувався навколо 31 активних МІС. Така динаміка свідчить про зрілість ринку, де залишаються лише найбільш адаптивні та технологічно готові МІС", – підкреслюють в держпідприємстві.

Крім того, в ДП. зазначили, що "в умовах повномасштабної війни та постійних кібератак захист медичних даних став пріоритетом національного рівня, це стало однією з причин того, що вимоги до МІС суттєво посилилися".

"Ми змінили підхід до тестування – тепер безпекове тестування відбувається паралельно з функціональним. До того ж запроваджено періодичні безпекові тестування вразливостей МІС, фішингові симуляції тощо. Впроваджено обов’язкові технічні вимоги до безпеки для всіх МІС, які працюють з ЦБД. Тепер безпека – це не разова перевірка, а безперервний цикл: розробка – перевірка – контроль – повторна валідація", – уточнили в "Електронному здоров’ї".