Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

Оновлена дитяча амбулаторія "Простір турботи" розпочала роботу в Києві за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду Німеччини, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні в одному з Центрів первинної медико-санітарної допомоги відкрили оновлену амбулаторію – "Простір турботи", де діти в комфортних умовах отримуватимуть якісну та сучасну допомогу… Тільки ця амбулаторія надає медичну допомогу понад 12 500 дітей віком до 18 років", – написав Кличко в Телеграм.

За його словами, у закладі зареєстровані вже майже 80 тис декларацій.

"Створення "Простору турботи" стало можливим завдяки надійним партнерам. Дякую представникам Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду Німеччини за цю важливу підтримку. Вони допомагають нам впроваджувати найкращі світові стандарти медицини та соціального захисту навіть в умовах війни", – наголосив Кличко.