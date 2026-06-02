20:14 02.06.2026

Сучасну амбулаторію для 12,5 тис дітей відкрили в Києві за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ – мер

Оновлена дитяча амбулаторія "Простір турботи" розпочала роботу в Києві за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду Німеччини, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні в одному з Центрів первинної медико-санітарної допомоги відкрили оновлену амбулаторію – "Простір турботи", де діти в комфортних умовах отримуватимуть якісну та сучасну допомогу… Тільки ця амбулаторія надає медичну допомогу понад 12 500 дітей віком до 18 років", – написав Кличко в Телеграм.

За його словами, у закладі зареєстровані вже майже 80 тис декларацій.

"Створення "Простору турботи" стало можливим завдяки надійним партнерам. Дякую представникам Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду Німеччини за цю важливу підтримку. Вони допомагають нам впроваджувати найкращі світові стандарти медицини та соціального захисту навіть в умовах війни", – наголосив Кличко.

 

20:09 02.06.2026
Кличко повідомив про 90 поранених в Києві, з них 52 у лікарнях

17:59 02.06.2026
Кличко відкрив оновлену дитячу амбулаторію "Простір турботи"

16:26 02.06.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали двоє дітей – ОВА

12:16 02.06.2026
Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

11:30 02.06.2026
В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

20:01 31.05.2026
ДТП на Миколаївщині: Позашляховик упав з мосту у воду, постраждали четверо дітей та двоє дорослих

23:04 29.05.2026
У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

14:40 22.05.2026
Правоохоронці викрили ділків, які присвоїли 4,1 млн грн на закупівлях медичних товарів

13:47 22.05.2026
Опитування: перспективи дітей, а саме проблеми бідності та якості освіти, найбільше хвилюють українців в умовах війни – більше 80%

19:20 21.05.2026
В Охматдиті фіксують різке зростання важких травм пов'язаних з електросамокатами та велосипедами

