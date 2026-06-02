Кличко відкрив оновлену дитячу амбулаторію "Простір турботи"

В Києві розпочала роботу оновлена амбулаторія "Простір турботи", в якій надаватимуть медичну допомогу понад 12 500 дітям. Про це розповів у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні в одному з Центрів первинної медико-санітарної допомоги відкрили оновлену амбулаторію — "Простір турботи", де діти в комфортних умовах отримуватимуть якісну та сучасну допомогу. Навіть після масованої ворожої атаки минулої ночі вирішили не переносити відкриття цього простору на інший день. Бо здоров’я дітей — це пріоритет для столичної влади", - написав Віталій Кличко.

Мер розповів, що цей Центр – один із перших медзакладів первинної ланки в місті, який у 2023 році розпочав участь в проєкті "Турбота з народження вдома".

"Тільки ця амбулаторія надає медичну допомогу понад 12 500 дітей віком до 18 років. Ранній розвиток та вчасна діагностика — фундамент, на якому будується подальше життя людини. Якщо допоможемо дитині на самому початку, то попередимо чимало проблем зі здоров’ям у майбутньому. У Києві успішно діють і місто фінансує програми здоров’я матері та дитини. Оновлюємо пологові будинки, дитячі лікарні, закуповуємо сучасне обладнання", - зазначив Кличко.

Він також подякував партнерам за допомогу та медикам, які працюють у надважких умовах.

"Створення "Простору турботи" стало можливим завдяки надійним партнерам. Дякую представникам Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Уряду Німеччини за цю важливу підтримку. Вони допомагають нам впроваджувати найкращі світові стандарти медицини та соціального захисту навіть в умовах війни. І окремо дякую медикам, які в умовах постійних атак продовжують працювати та безперервно забезпечувати своєчасну медичну допомогу всім постраждалим мешканцям Києва", - наголосив Віталій Кличко.

