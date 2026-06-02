12:40 02.06.2026

Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

Внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних закладів Києва.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я у телеграм каналі, зокрема, постраждали два спеціалізовані медичні заклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Зокрема, в ЦПМСД Голосіївського району зруйновані другий і третій поверхи.

"Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об’єктах немає", – уточнює МОЗ.

Відомство нагадує, що внаслідок атаки в Києві загинули четверо людей, постраждали 65, із них – троє дітей, 38 поранених госпіталізували.

12:33 02.06.2026
На Харківщині через удар ворожого БПЛА по тепловозу постраждав залізничник – "Укрзалізниця"

12:18 02.06.2026
В Києві до 6 збільшилась кількість загиблих через нічний обстріл – КМВА

12:16 02.06.2026
Кличко: Внаслідок атаки на столицю 2 червня – п'ятеро загиблих

12:05 02.06.2026
В Дніпрі вже 11 загиблих через нічний удар окупантів, серед них 2 дітей – ОВА

11:47 02.06.2026
Внаслідок масованої атаки пошкоджені ЖК "Медовий-1" та ЖК "Отрада" – "Київміськбуд"

11:30 02.06.2026
В Києві помер один з постраждалих внаслідок удару – Кличко

11:19 02.06.2026
Офіційний автосалон китайських електромобілів Zeekr в Києві зруйновано російською атакою

10:49 02.06.2026
Зеленський: В лікарнях Києва після нічного обстрілу перебуває 38 людей

09:55 02.06.2026
Глава МВС: унаслідок комбінованого ворожого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 – постраждали

09:43 02.06.2026
Внаслідок ворожої атаки в Києві загинуло 4 людини, більше 60 постраждало, в тому числі діти – прокуратура

