12:40 02.06.2026
Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ
Внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних закладів Києва.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я у телеграм каналі, зокрема, постраждали два спеціалізовані медичні заклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Зокрема, в ЦПМСД Голосіївського району зруйновані другий і третій поверхи.
"Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об’єктах немає", – уточнює МОЗ.
Відомство нагадує, що внаслідок атаки в Києві загинули четверо людей, постраждали 65, із них – троє дітей, 38 поранених госпіталізували.