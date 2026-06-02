Внаслідок російської атаки пошкоджено 5 медзакладів Києва – МОЗ

Внаслідок російської атаки в ніч на 2 червня в Києві пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних закладів Києва.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я у телеграм каналі, зокрема, постраждали два спеціалізовані медичні заклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Зокрема, в ЦПМСД Голосіївського району зруйновані другий і третій поверхи.

"Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об’єктах немає", – уточнює МОЗ.

Відомство нагадує, що внаслідок атаки в Києві загинули четверо людей, постраждали 65, із них – троє дітей, 38 поранених госпіталізували.