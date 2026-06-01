Інститут Амосова за сприяння посольства України в Італії отримав 5 апаратів штучної вентиляції легень

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України (НАМНУ) за сприяння посольства України в Італії отримав п’ять апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомляє посольство на своїй сторінці в фейсбуці, обладнання посилить можливості медичного закладу у наданні допомоги пацієнтам та забезпеченні безперервної роботи лікарів у складних умовах воєнного часу.

Проєкт реалізований за підтримки української асоціації в Вероні "Мальва".